Сили оборони вибили окупантів з позицій біля Андріївки на Донеччині, на напрямку Старомайорського - мали успіх
На Бахмутському напрямку Сили оборони вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського - мали успіх і закріплюються на досягнутих позиціях
Про це поінформував речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
Він зазначив, що українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Під час наступально-штурмових дій Сили оборони змусили окупантів відійти з позицій в районі Андріївки.
Своєю чергою, росіяни намагались наступати в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. Їхні дії виявились безуспішними.
Крім того, українські оборонці мали успіх на напрямку Старомайорського Донецької області, наразі вони закріплюються на досягнутих позиціях. Це відбувається проти потужний опір, переміщення підрозділів та застосування резервів противником.
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках - закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - додав речник.
Ковальов повідомив, що українська армія також продовжує стримувати російський наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на 24 липня від початку контрнаступу Збройних Сил України на півдні звільнено вже понад 192 км² української території, а на Бахмутському напрямку - 35 км².
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