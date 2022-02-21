ЗСУ не може вести військові дії проти українців в ОРДЛО, - Данілов про провокації РФ
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ не вестимуть військові дії проти частини українського населення на окупованому Донбасі
Про це він повідомив на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Наші військові можуть відповідати тільки в разі загрози життю наших військових. Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони (Росія. - ред.) можуть фантазувати скільки завгодно - ми до цього готові, і до цього готовий світ. Бажання РФ спровокувати нас на активні дії не вийдуть", - наголосив він.
За словами Данілова, завдання - мирним шляхом повернути ті території, які окупувала Росія.
"Ми не можемо вести військові дії проти частини нашого населення. Ми вітаємо, щоб дипломатичним шляхом вирішились всі питання", - резюмував секретар РНБО.
- Нагадаємо, міністр культури Олександр Ткаченко закликав українців на тлі загострення агресії РФ використовувати інформацію з офіційних джерел і не ставати заручниками інформаційних провокацій Росії.
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