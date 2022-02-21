ЗСУ не може вести військові дії проти українців в ОРДЛО, - Данілов про провокації РФ

Про це він повідомив на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Наші військові можуть відповідати тільки в разі загрози життю наших військових. Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони (Росія. - ред.) можуть фантазувати скільки завгодно - ми до цього готові, і до цього готовий світ. Бажання РФ спровокувати нас на активні дії не вийдуть", - наголосив він.



За словами Данілова, завдання - мирним шляхом повернути ті території, які окупувала Росія.



"Ми не можемо вести військові дії проти частини нашого населення. Ми вітаємо, щоб дипломатичним шляхом вирішились всі питання", - резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, міністр культури Олександр Ткаченко закликав українців на тлі загострення агресії РФ використовувати інформацію з офіційних джерел і не ставати заручниками інформаційних провокацій Росії.