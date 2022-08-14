ЗСУ не можуть масштабно порушити логістику росіян на Донбасі через близькість кордону з РФ, - військовий експерт Коваленко

Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"На Донбаському плацдармі було нівельовано ресурс росіян. Не дивлячись на те, що в районі Ізюму в напрямку Слов'янська у них зберігається серйозна група військ, вони не поспішають розпочинати наступальні дії. Вони також досі "не закрили" кордони Луганської області, біля Білогорівки вони були заблоковані та не можуть здійснювати дії в напрямку Сіверська. Два найбільш гострі напрямки – це Бахмут і Авдіївка. Вони є обмеженими у використанні ресурсу", - зазначив він.

Експерт додав, що немає масштабних дій на інших напрямках, крім цих.

"Саме під час передислокації та перегрупування розпочались штурмові дії за рахунок накопичення сил та засобів саме у цих локаціях, там була необхідна їх кількість для цього і щоб блокувати та стримувати ЗСУ. Якщо ми кажемо про напрямок Авдіївки і Пісок, вони знаходяться майже в Донецькій агломерації. Зараз, безпосередньо на Донецьк йде досить велика кількість логістичних шляхів – постачання боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та інше. На сьогодні, маючи спільний кордон з Росією, саме Донбаський плацдарм він має цю проблематику, яку вирішено вже було на обох берегах Херсонської області за рахунок вогневого ураження складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, пунктів управління і командних пунктів. На Донбаському напрямі значно складніша ситуація, тому що, достатньо масштабно порушити їхню логістику неможливо", - вважає Коваленко.

Він додав, що на цих напрямках логістика продовжує працювати.

"Вона дійсно не така ефективна, як 1-2 місяці тому, але все ж таки, це дозволяє їм використовувати час від часу тактику вогневого валу для просування. Також це дозволяє концентрувати сили і засоби для здійснення штурмових дій, але вони затягнулись на досить довгий час вже, тому що ЗСУ достатньо ефективно їх блокують. Я нагадаю, що 3 серпня російські пропагандисти заявляли, що Піски так би мовити "звільнені", але зараз 14 серпня і ми бачимо, що блокування просування окупантів продовжується. Вони можуть збільшувати кількість обстрілів, але є питання ефективності", - підсумував експерт.