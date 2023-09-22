ЗСУ оголосили ракетну загрозу, в Кременчуці прогриміли вибухи
Ввечері п'ятниці, 22 вересня, у Кременчуці Полтавської області прогриміли вибухи
Про це загрозу повідомив офіційний телеграм-канал Повітряних Сил.
Станом на 17:20 повітряну тривогу оголошено на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині та Херсонщині.
Після цього Повітряні Сили попередили про крилату ракету у напрямку Кременчука. Через декілька хвилин жителі міста повідомили про вибухи.
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