ЗСУ оголосили ракетну загрозу, в Кременчуці прогриміли вибухи

Про це загрозу повідомив офіційний телеграм-канал Повітряних Сил.

Станом на 17:20 повітряну тривогу оголошено на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині та Херсонщині.

Після цього Повітряні Сили попередили про крилату ракету у напрямку Кременчука. Через декілька хвилин жителі міста повідомили про вибухи.

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