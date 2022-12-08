ЗСУ отримали на озброєння автоматизовану систему управління "Дзвін-АС"

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

З його слів, вийшов своєрідний подарунок до Дня Збройних Сил, адже українські воїни дуже зацікавлені в АСУ стратегічного рівня та давно чекали на повноцінне розгортання "Дзвін-АС".

"Ця система навесні 2022 року успішно пройшла відомчі випробування, а згодом – державні. Наразі усі формальні процедури завершено, АСУ стратегічного рівня офіційно стала до лав і буде працювати в інтересах Збройних Сил. Далі Генштаб буде приймати рішення щодо параметрів масштабування даної АСУ", – зазначив Резніков.

Крім того, Міноборони отримало позитивний висновок експертизи щодо Комплексу спеціального програмного забезпечення «Інтеграційна платформа "Дельта". Далі відбудеться цикл офіційних випробувань, за результатами яких прийматиметься рішення про прийняття на озброєння.

Міністр оборони зауважив, що попереду чекає великий обсяг роботи щодо завершення випробувань та офіційного прийняття на озброєння цілої низки програмних продуктів, що забезпечують ситуаційну обізнаність та управління на оперативному і тактичному рівнях, чи підвищують спроможності окремих видів/родів/сил ЗСУ.

Влада США працює над зміцненням системи протиповітряної оборони України, хоча не може підтвердити надання провідних ЗРК.

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