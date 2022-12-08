"Працюємо над наданням Україні систем ППО": у Білому домі прокоментували відмову Німеччини передати Україні ЗРК Patriot
Влада США працює над зміцненням системи протиповітряної оборони України, хоча не може підтвердити надання провідних ЗРК
Про це під час брифінгу повідомила спікера Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує "РБК-Україна".
Її попросили прокоментувати інформацію про те, що Берлін та Варшава досягли угоди про розміщення систем Patriot у Польщі.
У відповідь вона зазначила, що цю домовленість має коментувати влада Польщі та ФРН, проте додала, що в цілому США "вітають зусилля союзників щодо зміцнення колективної оборони НАТО".
"Ми перебуваємо у тісній взаємодії з українцями щодо їхніх потреб у галузі безпеки. Ми працюємо над наданням Україні систем ППО, з цього конкретного питання, про комплекси Patriot, мені нема чого анонсувати сьогодні", - сказала вона.
Нагадаємо, 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 23 листопада, що він попросив Німеччину натомість відправити Patriot в Україну.
- У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.
- У НАТО 25 листопада заявили, що рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot Україні, мають ухвалювати уряди країн.
- Польща відразу ж цього дня, після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.
- 6 грудня Польща та Німеччина дійшли згоди не передавати ЗРК Patriot Україні.
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