Про це під час брифінгу повідомила спікера Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує "РБК-Україна".

Її попросили прокоментувати інформацію про те, що Берлін та Варшава досягли угоди про розміщення систем Patriot у Польщі.

У відповідь вона зазначила, що цю домовленість має коментувати влада Польщі та ФРН, проте додала, що в цілому США "вітають зусилля союзників щодо зміцнення колективної оборони НАТО".

"Ми перебуваємо у тісній взаємодії з українцями щодо їхніх потреб у галузі безпеки. Ми працюємо над наданням Україні систем ППО, з цього конкретного питання, про комплекси Patriot, мені нема чого анонсувати сьогодні", - сказала вона.

Нагадаємо, 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 23 листопада, що він попросив Німеччину натомість відправити Patriot в Україну.

У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.

У НАТО 25 листопада заявили, що рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot Україні, мають ухвалювати уряди країн.

Польща відразу ж цього дня, після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.

6 грудня Польща та Німеччина дійшли згоди не передавати ЗРК Patriot Україні.

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