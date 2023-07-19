ЗСУ переважають ворога у контрбатарейній боротьбі, - майор запасу НГУ Гетьман
Майор запасу НГУ ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зауважив, що артилерія ЗСУ більш точна, ніж артилерія ворога
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни раніше мали велику перевагу в артилерії, вони гатили безперервно. Рік тому доходило до 80 тис. пострілів за добу. Росіяни робили шалений вогневий смерч, але наразі ЗСУ переважають ворога у контрбатарейній боротьбі, з коефіцієнтом 1 до 10. Коли починає працювати артилерія противника, українські захисники швидко з'ясовують, звідки вона стріляє й роблять вогонь у відповідь", - зазначив Гетьман.
За його словами, артилерія ЗСУ більш точна, ніж артилерія противника.
"Знищення 25-30 одиниць артилерійських систем противника за добу - це велика кількість. В червні було знищено понад 600 одиниць ворожих стволів. На Куп'янсько-Лиманському напрямку було зосереджено 800 стволів артилерії противника. Якщо ми зможемо за місяць-півтора знищити таку кількість, то це свідчить про потужний удар по артилерії ворога. Про це теж казав російський командувач Попов, що вони програють в контрбатарейній боротьбі", - підкреслив Гетьман.
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