Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація контрольована, ЗСУ вирівняли ситуацію. За останні три дні окупанти втратили загиблими й пораненими близько 400 осіб. У районі Білогорівки зафіксовано випадки використання ворогом забороненої хімічної зброї", - зауважив Власенко.

За його словами, ворог активно використовує артилерію й авіацію.

"На Лимано-Куп'янському напрямку ситуацію стабілізовано, але інтенсивність бойових дій найвища", - наголосив Власенко.

У вівторок, 18 липня, стало відомо, що на Куп'янському напрямку російська армія зосередила свої основні зусилля та продовжує наступ, натомість ЗСУ тримають оборону. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, щоб зупинити просування Сил оборони України.

Військовослужбовець ЗСУ, майор 103 бригади ТрО, депутат Львівської облради Олександр Ганущин зазначив, що росіяни намагаються створити для себе можливість перекидання резервів з-під Бахмута на Куп'янський напрямок



















