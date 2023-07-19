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Наступом на Куп'янськ ворог намагається прикрити свої невдачі на півдні, - військовослужбовець ЗСУ Ганущин

19 липня, 2023 середа
14:35
Війна з Росією Карта бойових дій Луганщина_1107-1_eng

Військовослужбовець ЗСУ, майор 103 бригади ТрО, депутат Львівської облради Олександр Ганущин зазначив, що росіяни намагаються створити для себе можливість перекидання резервів з-під Бахмута на Куп'янський напрямок

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Лимансько-Куп'янському напрямку росіяни перебувають вже тривалий час. Вони ніколи не полишали планів спробувати просунутися з півночі на південь вздовж лівого берега річки Оскіл. Росіяни завжди робили спроби з Кремінної через ліси покращити своє становище й пробитися до Лиману. Російські воєначальники намагалися малювати стрілки, як вийти від лівого берега річки Оскіл й замкнути водою свої позиції до Сіверського Дінця. Просунулися вони небагато, але вони дійсно загрожують ЗСУ проблемами у разі того, якщо їм вдасться прорвати десь нашу лінію оборони", - зауважив Ганущин.

За його словами, наступом на Куп'янськ росіяни намагаються прикрити свої невдачі на півдні.

"З одного боку росіяни намагаються створити можливість перекидання резервів з-під Бахмута саме на Куп'янський напрямок, з другого боку прикрити свої невдачі на півдні. Мовляв, українці наступають на півдні, а ми будемо наступати зі сходу на захід", - підкреслив Ганущин.

Наступ російської армії на Куп'янському напрямку

16 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині. 

Маляр зазначила, що ЗСУ на цьому напрямку знаходяться в обороні, ідуть запеклі бої, положення сторін змінюється динамічно по кілька разів на добу. 

17 липня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російська армія продовжує вести контрнаступальні дії на Куп'янському напрямку. За його словами, росіяни контратакують дуже потужними силами, тому нашим оборонцями складно там тримати оборону. На жаль, з їхнього боку є просування й це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Згодом перехід армії РФ у наступ на Куп'янському напрямку підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що ворог поставив перед собою мету розгромити українські війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків.

Також у телеграмі Маляр розповіла про те, що Кремль після провалу плану захопити Київ поставив своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а після успішного наступу ЗСУ на Бахмут у них почалася паніка. За її словами, росіяни рушили на Куп’янський напрямок, щоб відвернути увагу, як вже не раз робив, але марно. 

У ранковому зведенні 18 липня Генштаб ЗСУ зазначив, що ворожа армія зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби там відбулось 36 бойових зіткнень.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Ворог вів безрезультатні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині. 

У вівторок, 18 липня, стало відомо, що на Куп'янському напрямку російська армія зосередила свої основні зусилля та продовжує наступ, натомість ЗСУ тримають оборону. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, щоб зупинити просування Сил оборони України.


 

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