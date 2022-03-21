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ЗСУ під Чугуєвом збили російський винищувач, - голова Харківської ОВА

21 березня, 2022 понедiлок
16:07

Військові збили російський винищувач під Чугуєвом. Також у Харківській області мобільна група Збройних Сил збила два ворожих безпілотники

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвом збили винищувач російського противника. Після загорання на низький висоті - той упав зі сторони російської федерації", – написав він.

Крім того, вранці у Харківському районі на тимчасвово підконтрольній окупантам території мобільна група ЗСУ збила два російських безпілотних апарати "Орлан". 

"Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вже кілька днів над Харковом не фіксуємо авіації російського ворога", – пояснив Синєгубов.
 

 
  • Нагадаємо, на Харківщині росіяни викрали голову Циркунівської ОТГ.
  • ЗСУ оприлюднили оновлені втрати ворога: знищено 15 тис. окупантів та майже 500 танків.
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Харківська область
війна
Чугуїв
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