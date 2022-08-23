ЗСУ "планують" підірвати міст через річку Казенний Торець у Слов'янську, а Захід "втомився" від війни в Україні: фейки роспропаганди за 22 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 22 серпня
Про це у телеграм повідомляє ЦПД при РНБО України.
Дезінформацією є те, що в міноборони РФ заявили: "бойовики українських збройних формувань у Слов'янську Донецької області замінували автомобільний міст через річку Казенний Торець, який планують підірвати для звинувачення російських підрозділів у невибірних ударах по об’єктах транспортної інфраструктури".
Маніпуляцією роспропаганди є заява секретаря радбезу Росії Патрушева про те, що "обстріли атомних об’єктів в Україні є загрозою глобального масштабу, а вся відповідальність за ці дії лежить на західних покровителях київського режиму".
Ще одну дезінформацію ЗМІ РФ розповсюдили з посиланням на Bloomberg: "Захід починає втомлюватися від України… у Європі від війни починають відверто втомлюватися, оскільки там на перший план виходять власні економічні проблеми, і це говорить лише про те, що "війна до останнього українця" триватиме доти, доки її ціна не стане надто великою".
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