Про це ВМС ЗСУ повідомили в телеграмі.

"Як морські піхотинці Військово-морських Сил ЗС України з допомогою САУ 2С1 "Гвоздика" знищують загарбників 122-мм снарядами на південному напрямку", - наголосили в українському війську.

7 жовтня воїни Сил спецоперацій України показали, як нищать оборону росіян за допомогою дронів-камікадзе.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb