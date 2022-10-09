ЗСУ показали, як артилерійськими установками "Гвоздика" знищують окупантів на Півдні
Українські морпіхи показали, як самохідними артилерійськими установками "Гвоздика" знищують росіян на Півдні країни
Про це ВМС ЗСУ повідомили в телеграмі.
"Як морські піхотинці Військово-морських Сил ЗС України з допомогою САУ 2С1 "Гвоздика" знищують загарбників 122-мм снарядами на південному напрямку", - наголосили в українському війську.
- 7 жовтня воїни Сил спецоперацій України показали, як нищать оборону росіян за допомогою дронів-камікадзе.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе