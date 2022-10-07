Точні й потужні удари: українські воїни показали роботу "дронів-камікадзе" ССО
Воїни Сил спеціальних операцій України показали, як нищать оборону противника з допомогою баражуючих боєприпасів ("дронів-камікадзе")
Відео роботи дронів опублікували на facebook-сторінці 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго
"У роботі – дрони-камікадзе ССО України. Просуваючись на різних ділянках фронту, наші воїни спочатку нищать оборону противника. Задля цього зокрема завдають точних і потужних ударів по укріпрайонам ворога з допомогою баражуючих боєприпасів ("дронів-камікадзе")", – зазначено в описі до відео.
Українські воїни наголосили, що, що на відміну від окупантів, вони б’ють саме по військових цілях, адже найбільше цінують життя своїх співгромадян.
"Водночас правила ведення війни залишається чужим поняттям для росіян, які не шкодують будь-якої зброї задля вбивств мирних людей", – додали воїни.
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