Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Аеророзвідка знайшла, 17-та окрема танкова бригада розвалила позиції окупантів", - наголосили в українській армії.

16 вересня українські сили знищили 4 російські бази та 2 склади з боєкомплектами на окупованих територіях.

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