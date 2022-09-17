ЗСУ показали, як українські танкісти знищили російські позиції
ЗСУ оприлюднили відео, як бійці 17-ї окремої танкової бригади накрили вогнем позиції російських окупантів
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Аеророзвідка знайшла, 17-та окрема танкова бригада розвалила позиції окупантів", - наголосили в українській армії.
- 16 вересня українські сили знищили 4 російські бази та 2 склади з боєкомплектами на окупованих територіях.
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