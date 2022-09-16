Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Російські склади з боєкомплектами були знищені у Бериславському та Скадовському районах Херсонської області.

Бази окупантів демілітаризовані у Сватівському районі Луганської області, Мелітопольському районі Запорізької області, а також у Бериславському та Скадовському районах Херсонщини.

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