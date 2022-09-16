ЗСУ знищили 4 російські бази на окупованих територіях
За день, 16 вересня, українські сили знищили 4 російські бази та 2 склади з боєкомплектами на окупованих територіях
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Російські склади з боєкомплектами були знищені у Бериславському та Скадовському районах Херсонської області.
Бази окупантів демілітаризовані у Сватівському районі Луганської області, Мелітопольському районі Запорізької області, а також у Бериславському та Скадовському районах Херсонщини.
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