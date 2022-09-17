Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Робота українського ударного БПЛА Punisher по позиціям окупантів. Головне завдання БПЛА - завдавати ударів по силах і техніці ворога. Він здатен діяти на відстань до 45 кілометрів", - наголосили в українському війську.

Безпілотник здатен розганятися до 198 км/год, а його крейсерська швидкість - 22 м/с. Час польоту дрона становить 90 хв.

Безпілотник вирізняється невеликим розміром і тим, що створює мало шуму. Крім того, він має нульовий температурний слід і виготовлений з радіопрозорих матеріалів.

17 вересня ЗСУ оприлюднили відео, як бійці 17-ї окремої танкової бригади накрили вогнем позиції російських окупантів.

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