Про це повідомила Держспецзв'язку в телеграмі.

"Воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" влучним пострілом "приземлили" черговий ворожий безпілотний літальний апарат (імовірно, типу "Птеро", схожий на "Орлан-10")", - наголосили у відомстві.

Дрон повинен був провести дорозвідку для коригування російських військ.

Станом на ранок 31 липня окупанти втратили 735 дронів за час повномасштабної війни проти України.

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