ЗСУ показали, як збили російський безпілотник, що коригував ворожий вогонь
Українські зенітники збили російський дрон "Птеро", який проводив розвідку для коригування ворожих військ
Про це повідомила Держспецзв'язку в телеграмі.
"Воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" влучним пострілом "приземлили" черговий ворожий безпілотний літальний апарат (імовірно, типу "Птеро", схожий на "Орлан-10")", - наголосили у відомстві.
Дрон повинен був провести дорозвідку для коригування російських військ.
- Станом на ранок 31 липня окупанти втратили 735 дронів за час повномасштабної війни проти України.
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