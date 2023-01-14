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Головна війна з Росією ЗСУ поступово просуваються вперед на Кремінському напрямку, - Гайдай

ЗСУ поступово просуваються вперед на Кремінському напрямку, - Гайдай

14 січня, 2023 субота
10:30
війна з Росією Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Українським захисникам вдається просуватися на Кремінському напрямку, Луганщина. Окупанти отримують відсіч при спробах атакувати

Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив в етері телемарафону.

"З боку Донецької області під постійними обстрілами населений пункт Білогорівка. Всі атаки ворога там відбивають наші захисники. Що стосується Харківського напрямку, Сватівсько-Кремінського, то там так само: Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка, Кремінна - вони піддаються обстрілам. Також з цих напрямків окупанти намагаються атакувати. Але всі атаки там відбиваються. Щобільше, по Кремінському напрямку нашим Силам оборони вдається потрохи просуватися вперед", - заявив він.

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Луганщина
ЗСУ
окупанти
Сергій Гайдай
Військові новини
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