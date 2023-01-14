ЗСУ поступово просуваються вперед на Кремінському напрямку, - Гайдай

Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив в етері телемарафону.

"З боку Донецької області під постійними обстрілами населений пункт Білогорівка. Всі атаки ворога там відбивають наші захисники. Що стосується Харківського напрямку, Сватівсько-Кремінського, то там так само: Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка, Кремінна - вони піддаються обстрілам. Також з цих напрямків окупанти намагаються атакувати. Але всі атаки там відбиваються. Щобільше, по Кремінському напрямку нашим Силам оборони вдається потрохи просуватися вперед", - заявив він.

За минулу добу, 13 січня, росіяни втратили в Україні 530 військових загиблими та шість танків

Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим за відбиття російської агресії, наголосивши, що битва за Донеччину та Луганщину продовжується.

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