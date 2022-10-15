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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією ЗСУ продовжать тиснути та отримувати успіхи, але це буде повільніше, - генерал США Ходжес
Ексклюзив

ЗСУ продовжать тиснути та отримувати успіхи, але це буде повільніше, - генерал США Ходжес

15 жовтня, 2022 субота
17:30
війна з Росією Бен Ходжес

Військовий експерт, колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті, генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що для російських окупантів умови взимку будуть складнішими, аніж для українських сил, що атакують

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я впевнений, що український Генштаб продовжить тиснути на російські війська і не дасть їм можливості зіп’ятись на ноги, перегрупуватись чи чомусь навчитись. Це дуже важливо. Зимою на полі бою буде складніше. Українські війська мають свій народ за плечима, а росіяни недостатньо оснащені, неготові й ненавчені, будуть змушені протистояти сильним атакам українського війська", - зазначив Ходжес.

На думку військового експерта, українські війська будуть продовжувати тиснути надалі та отримувати успіхи, але це буде трохи повільніше і важче.

"Погода може спричинити ускладнення для дронів. Але всі будуть за одних погодних умов, проте українська армія буде більш підготовленою і більш ефективною напередодні зими", - зауважив Ходжес.

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