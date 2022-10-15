Про це йдеться на порталі міністерства фінансів США з посиланням на заступника міністра фінансів США Воллі Адейемо на зустрічі країн, які вводять економічні обмеження щодо Росії.

"Ми не тільки змогли покласти на Кремль витрати за його дії, але наші економічні обмеження, накладені на російський військово-промисловий комплекс, безпосередньо вплинули на поле бою", - наголосив він.

За словами Адейемо, нині російський ВПК нездатний виробляти та обслуговувати важливе обладнання для війни в Україні. Зокрема, у Росії закінчується мікроелектроніка, яка є критично важливою для її військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що їм не вистачає іноземних компонентів.

Також Росія не може отримати доступ до передових технологій і фінансових систем, що гальмує здатність російської оборонної промисловості виробляти зброю, а також замінювати ту, яка була знищена під час війни.

"Двом найбільшим вітчизняним виробникам мікроелектроніки в Росії довелося тимчасово зупинити виробництво через брак критично важливих іноземних технологій", - підкреслив заступника міністра фінансів США.

6 вересня у Politico зазначили, що Росія втратила доступ до критично важливих компонентів зброї. При цьому США і союзники контролюють можливі джерела постачань. Джеймс Бірн, директор відділу розвідки та аналізу відкритих джерел у провідному аналітичному центрі з питань оборони та безпеки RUSI, сказав, що Росія, ймовірно, роками скуповувала запаси західних мікрочипів та іншого необхідного обладнання, але зараз воно може закінчитися.

7 жовтня у Нідерландах затримали підозрюваного у продажу мікрочипів до РФ в обхід санкцій. Мікрочипи можуть бути використані в збройовій промисловості, повідомляє слідча служба податкової та митної адміністрації FIOD. Через міжнародні санкції вони не можуть бути продані російським компаніям.

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