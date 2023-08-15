Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни у новому звіті ISW.

Бійці ЗСУ 14 серпня вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що воїни продовжують контрнаступальні операції на Мелітопольському (західна частина Запорізької області) та Бердянському (західна частина Донецької області та східна частина Запорізької області) напрямках.

У Міноборони додали, що ЗСУ досягли певних успіхів на південь і на південний схід від н.п. Старомайорське (9 км на південний схід від Великої Новосілки) в напрямку Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Також Маляр зазначила, що бійці продовжують наступ в Урожайному, а деякі російські джерела стверджували, що ЗСУ контролюють північну частину населеного пункту.

Командир батальйону окупантів "Схід" Олександр Ходаковський (це угруповання перебуває під Урожайним), поскаржився, що війська РФ не перекидають у цей район додаткові резерви та артилерійські дивізіони. Також він стверджував, що батальйон "Схід" намагається утримати контроль над Урожайним "усі наявними силами", але сили, що діють у цьому районі, виснажені та зазнають втрат.

Експерти ISW раніше оцінювали, що російським силам не вистачає доступних оперативних резервів, які б дозволили їм проводити ротацію або вводити додаткові підкріплення, і що оборонні лінії інтервентів можуть "бути крихкими".

Деякі російські блогери стверджували, що ЗСУ продовжували контрнаступні операції у районі н.п. Роботино (13 км на південь від Орєхова) у західній частині Запорізької області, і просувалися у південній частині Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Заступник голови Міноборони України Маляр додала, що за минулий тиждень ЗСУ просунулися на 3 квадратні кілометри на Бахмутському напрямку і звільнили загалом 40 квадратних кілометрів з моменту початку наступальних дій на цьому напрямі.