Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Сєверодонецькому районі ситуація залишається складною. Активні бойові дії тривають у районі Кремінної. У Сватовому та Білогорівці більш менш спокійно останнім часом. Зима та морози позитивно впливають на рух активних бойових дій. Наші хлопці тиснуть в районі Діброви й Червонопопівки. Чекаємо продовження контрнаступу ЗСУ", - зазначив Власенко.