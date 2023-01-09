ЗСУ тиснуть ворога на Луганському напрямку, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко
Голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що на Луганщині активні бойові дії тривають в районі Кремінної
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Сєверодонецькому районі ситуація залишається складною. Активні бойові дії тривають у районі Кремінної. У Сватовому та Білогорівці більш менш спокійно останнім часом. Зима та морози позитивно впливають на рух активних бойових дій. Наші хлопці тиснуть в районі Діброви й Червонопопівки. Чекаємо продовження контрнаступу ЗСУ", - зазначив Власенко.
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