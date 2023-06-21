ЗСУ в наступі втрачають менше техніки, ніж ворог в обороні, - полковник СБУ Костенко
Народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко підкреслив, що росіяни навмисно завищують кількість знищеної української техніки
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Розвідка України доповідає, що росіяни навмисно завищують кількість знищеної української техніки. Але бачимо реальні цифри, що в наступі ми втрачаємо менше техніки, ніж ворог втрачає в обороні. Ми маємо розуміти, що жоден контрнаступ не може відбуватися без втрат. Звичайно, командування має робити усе, щоб ці втрати були меншими. Головне, щоб ми втрачали менше життів наших людей, тому що люди є найвищою цінністю. Техніку можна відновити, а людей - ні", - наголосив Костенко.
За словами полковника СБУ, окупанти мали план захопити Київ за три дні, а наразі увійшли в глуху оборону на Запорізькому напрямку.
"Навіть коли ворог знищив декілька танків та БМП, ми бачили, що люди залишились живі. Техніка буде відремонтована й українські захисники знов на ній штурмуватимуть ворожі позиції. Росіяни намагаються своєму суспільству показати, що в них все йде за планом. Але план у них був інший - захопити Київ за три дні, а зараз вони розповідають, як героїчно відбиваються від нашого контрнаступу. Плани завжди корегуються. У загарбника ці плани корегуються, починаючи від наступу до утримання глухої оборони на Запорізькому напрямку", - зазначив Костенко.
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