Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Понад 30 боєзіткнень: ворог намагався наступати на низці напрямків, ЗСУ відбили атаки окупантів

Понад 30 боєзіткнень: ворог намагався наступати на низці напрямків, ЗСУ відбили атаки окупантів

21 червня, 2023 середа
19:19
Війна з Росією

Удень, 21 червня, російська армія намагалася наступати у напрямках Новомихайлівки, Вугледара, Сєверного, Первомайського й Мар’їнському, проте ЗСУ відбили атаки

Про це 21 червня інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог продовжує наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають запеклі бої. За добу українські захисники зіткнулися з противником понад 30 разів.

РФ вкотре завдала ударів по населених пунктах та позиціях ЗСУ

Протягом доби російські війська завдали понад 30 авіаційних ударів, використовуючи 6 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. Всі "шахеди" були знищені нашими воїнами.

Також окупанти обстріляли 23 рази з реактивних систем залпового вогню позиції Сил оборони та населені пункти, де мешкають мирні жителі. Є загиблі та поранені цивільні, зруйнована інфраструктура.

Ситуація в регіонах

На Волинському та Поліському напрямках. На полігонах Білорусі триває бойова підготовка та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх висиланням у зони бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Леонівка, Миколаївка Чернігівської області та Волфине Сумської області; мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Ситне, Фотовиж, Нові Вирки, Волфине, Шпиль, Ободи, Кіндратівка, Локня, Степне Сумської області, а також Одноробівка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Липці, Алісівка, Бугруватка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Плетенівка, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Рублене, Анискине, Мілове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку російські війська завдали авіаудару поблизу Синьківки на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку Діброви Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки і Білогорівки Луганської області та Сіверська - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник також марно наступав поблизу Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори Донецької області. Здійснив авіаудари біля Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Від російських артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія РФ провела безуспішний наступ в районах Сєверного і Первомайського Донецької області. Завдала авіаударів поблизу Авдіївки, Сєверного та Первомайського та артобстрілів населених пунктів Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Водночас здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Зоряне, Гостре, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку війська ворога проводили наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара, успіху не мали. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка, Богоявленка, Благодатне, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області. Від авіаційного удару постраждала Новомихайлівка на Донеччині. 

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Проводив марні наступальні дії у напрямку П’ятихаток Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Преображенки та Степногірська Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка, Новопіль, Бурлацьке Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

ЗСУ уразили райони зосередження росіян та техніки

За день українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження ворогу та 6 по російській зенітній обороні. Крім того, воїни знищили російський вертоліт Мі-24, який атакував наші позиції.

Протягом доби наша ракетна і артилерійська техніка уразила пункт керування та склад зброї противника.

  • Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів 21 червня, що українські військові ліквідували російських десантників, які їхали на ротацію до Кліщіївки на Донеччині. У результаті чого багато окупантів загинули, деякі отримали поранення.

Нью-Йорк
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Красногорівка
Костянтинівка
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
путін і орбан
20 червня, 2023 вiвторок
Передача українських військовополонених Угорщині виглядає як спецоперація Росії проти Орбана, - експерт-міжнародник Тужанський
Миротворці ООН
20 червня, 2023 вiвторок
Америка закликала до "організованого та відповідального" виведення миротворців ООН з Малі
путін та шойгу
21 червня, 2023 середа
Російське міноборони винесло уроки і змінило інформаційну політику щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ, - ISW
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.73
    Купівля 36.73
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 40.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
21 червня
19:07
Піккардійська Терція і благодійний аукціон: у Львівській філармонії відзначать День Конституції
18:42
вертоліт
Українські бійці збили російський вертоліт Мі-24
18:41
Париж вибух
У центрі Парижа стався потужний вибух. Виникла пожежа, є руйнування
18:34
Олександр Усик
Усик розпочав підготовку до нового бою: де, коли і з ким битиметься українець
18:33
Tesla авто
Маск розглядає Індію, як місце для інвестицій Tesla
18:15
фейк
РФ запустила фейк про нібито спалення Біблії українським військовим
18:05
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Вони вірили
18:00
Аналітика
Венеційська комісія
Страшна не "Венеційка", а непрофесійність дій влади
17:57
Кирило Буданов
"Ідіотів у керівництві РФ не так багато": Буданов заявив, що росіяни не підуть на ядерну ескалацію
17:54
Новини компаній
Favbet Foundation
Переселенці з Херсонщини отримають гумдопомогу з Хорватії, — Favbet Foundation
17:52
Михайло Мудрик, збірна України
Україна - Хорватія: Мудрик не потрапив у стартовий склад молодіжки на перший матч Євро-2023
17:45
Куп'янськ, Харківщина, Харківська область,
Війська РФ активізувалися на Куп'янському напрямку. Україна евакуювала всіх дітей з прикордонних населених пунктів
17:43
Bolt food
Естонський Bolt співпрацюватиме з Starship, аби тисячі роботів доставляли їжу вже цьогоріч
17:11
путін, шойгу
"Колективний Захід розгорнув проти Росії справжню війну": ЦПД розповів про новий наратив пропаганди, який озвучив Шойгу
17:10
Віталій Кличко
"Кампанія з дискредитації мене особисто": Кличко розкритикував домашній арешт Ткачука та обшуки в департаментах КМДА
16:58
окупанти, орки
Окупанти закрили Василівку Запорізької області на в'їзд і виїзд і обмежили пересування містом
16:56
Операції з золотом
Україна намагається повернути зі Швейцарії арештовані там 600 кг золота оточення Януковича, - директор НАБУ Кривонос
16:30
Одеса шторм
В Одесі та області оголосили штормове попередження: радять максимально обмежити пересування
16:30
відключення електроенергії
Обстріли РФ: в ООН підрахували, скільки в середньому була без світла пересічна українська родина
16:30
путін
Путін заявив про розвиток ядерної тріади і постановку міжконтинентальних ракет "Сармат" на чергування "найближчим часом"
16:28
Каховська ГЕС, підтоплення
На Херсонщині росіяни поспіхом вивозять тіла загиблих від потопу в невідомому напрямку, – ОВА
16:19
СК "Дніпро-1" Олександр Сваток, Ліга конференцій
"Дніпро-1" та "Ворскла" дізнались суперників у єврокубках
16:17
санкції проти Росії
Посли ЄС узгодили 11-й пакет санкцій проти Росії
16:12
Анналена Бербок
Німеччина додатково надасть Україні €381 млн на гуманітарну допомогу
16:07
Ексклюзив
Карта бойових дій_2106
На Бахмутському напрямку ЗСУ мають успіхи, - командир підрозділу розвідників "Terra" Волохов
16:07
ООН
"Наші думки з працівниками ДСНС": в ООН відреагували на вбивство Росією рятувальника у Херсоні та поранення його колег
16:04
OPINION
Ростислав Павленко
У Росії націоналізуватимуть майно іноземців
15:53
Латвія
Латвія віддає Україні всі свої гелікоптери, - прем'єр Каріньш
15:47
вакцина
МОЗ закликало українців щепитися від COVID-19, аби уникнути спалаху захворювання восени
15:31
Фінляндія та Швеція
Настав час Туреччині ратифікувати заявку Швеції на вступ у НАТО, - міністр Більстрем
15:31
Діти в Жмеринці провели акцію на підтримку українських пілотів
15:20
"Будинок з комахами" Марії Станіславської включили до Держреєстру нерухомих пам’яток України
15:11
електроенергія
Україна отримала можливість імпортувати більше електроенергії з ЄС
15:04
Огляд
Молодіжна збірна України
Україна стартує на молодіжному Євро: все, що треба знати перед першим матчем нашої молодіжки
15:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи буде ядерна війна? І до чого тут Джозеф Байден
14:59
Ексклюзив
окупанти
Російські загони "Шторм Z" власними тілами скорочують заміновану сіру зону на Куп'янському напрямку, - командир роти Федоренко
14:59
сепар днр
Окупаційна адміністрація на Донеччині легалізувала фільтраційні табори для українців
14:48
Оновлено
Джо Байден
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Китай відреагував
14:48
Володимир Зеленський
"Не можу сказати напевно про людину, яка не має зв'язку з реальністю": Зеленський про ймовірність застосування ядерної зброї Путіним
14:27
Ексклюзив
Віктор Трегубов
Росіяни атакують Київ, щоб ППО не могла повноцінно працювати на лінію фронту, - майор ЗСУ Трегубов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV