Про це 21 червня інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог продовжує наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають запеклі бої. За добу українські захисники зіткнулися з противником понад 30 разів.

РФ вкотре завдала ударів по населених пунктах та позиціях ЗСУ

Протягом доби російські війська завдали понад 30 авіаційних ударів, використовуючи 6 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. Всі "шахеди" були знищені нашими воїнами.

Також окупанти обстріляли 23 рази з реактивних систем залпового вогню позиції Сил оборони та населені пункти, де мешкають мирні жителі. Є загиблі та поранені цивільні, зруйнована інфраструктура.

Ситуація в регіонах

На Волинському та Поліському напрямках. На полігонах Білорусі триває бойова підготовка та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх висиланням у зони бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Леонівка, Миколаївка Чернігівської області та Волфине Сумської області; мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Ситне, Фотовиж, Нові Вирки, Волфине, Шпиль, Ободи, Кіндратівка, Локня, Степне Сумської області, а також Одноробівка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Липці, Алісівка, Бугруватка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Плетенівка, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Рублене, Анискине, Мілове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку російські війська завдали авіаудару поблизу Синьківки на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку Діброви Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки і Білогорівки Луганської області та Сіверська - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник також марно наступав поблизу Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори Донецької області. Здійснив авіаудари біля Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Від російських артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія РФ провела безуспішний наступ в районах Сєверного і Первомайського Донецької області. Завдала авіаударів поблизу Авдіївки, Сєверного та Первомайського та артобстрілів населених пунктів Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Водночас здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Зоряне, Гостре, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку війська ворога проводили наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара, успіху не мали. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка, Богоявленка, Благодатне, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області. Від авіаційного удару постраждала Новомихайлівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Проводив марні наступальні дії у напрямку П’ятихаток Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Преображенки та Степногірська Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка, Новопіль, Бурлацьке Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

ЗСУ уразили райони зосередження росіян та техніки

За день українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження ворогу та 6 по російській зенітній обороні. Крім того, воїни знищили російський вертоліт Мі-24, який атакував наші позиції.

Протягом доби наша ракетна і артилерійська техніка уразила пункт керування та склад зброї противника.