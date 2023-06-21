Українські бійці збили російський вертоліт Мі-24
У середу, 21 червня, військовослужбовці Сил оборони України збили вертоліт Мі-24 підрозділів ворожої армії
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо", - пишуть військові.
Детальних подробиць щодо підрозділу та район збиття поки немає.
Також 22 травня стало відомо, що військовий 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищив ворожий ударний вертоліт Мі-24.
В ніч на 18 червня Повітряними силами ЗСУ було знищено два ударні вертольоти Ка-52, чотири іранські дрони Shahed-136/131, 7 розвідувальних БПЛА та один "Ланцет".
Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів 21 червня, що українські військові ліквідували російських десантників, які їхали на ротацію до Кліщіївки на Донеччині. У результаті чого багато окупантів загинули, деякі отримали поранення.
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