Сили оборони знищили російських десантиків, які прямували на ротацію до Кліщіївки, - Генштаб ЗСУ
Українські військові ліквідували російських десантників, які їхали на ротацію до Кліщіївки на Донеччині. У результаті чого багато окупантів загинули, деякі отримали поранення
Про це інформує речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.
"Підрозділи зі складу окупаційної 83-ї десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ Російської Федерації отримали завдання на висування в район Кліщіївки Донецької області для того, щоб поміняти на позиціях окупантів з 31-ї десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат у боях із силами оборони України", - повідомив речник.
За інформацією від Ковальова, українські військові, під час ротації окупантів на першу лінію оборони, нанесли по них вогневе ураження.
Зазначається, що в результаті удару загинуло багато загарбників, деякі отримали поранення. Їх за допомогою гелікоптерів евакуювали до Ростова-на-Дону. Через нестачу місць окупантів перемістили до вантажних автомобілів та вивезли до Новочеркаська, де лікувальні заклади теж виявилися переповненими.
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