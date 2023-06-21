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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони знищили російських десантиків, які прямували на ротацію до Кліщіївки, - Генштаб ЗСУ

21 червня, 2023 середа
10:33
Війна з Росією ЗСУ, РСЗВ

Українські військові ліквідували російських десантників, які їхали на ротацію до Кліщіївки на Донеччині. У результаті чого багато окупантів загинули, деякі отримали поранення

Про це інформує речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

"Підрозділи зі складу окупаційної 83-ї десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ Російської Федерації отримали завдання на висування в район Кліщіївки Донецької області для того, щоб поміняти на позиціях окупантів з 31-ї десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат у боях із силами оборони України", - повідомив речник.

За інформацією від Ковальова, українські військові, під час ротації окупантів на першу лінію оборони, нанесли по них вогневе ураження.

Зазначається, що в результаті удару загинуло багато загарбників, деякі отримали поранення.  Їх за допомогою гелікоптерів евакуювали до Ростова-на-Дону. Через нестачу місць окупантів перемістили до вантажних автомобілів та вивезли до Новочеркаська, де лікувальні заклади теж виявилися переповненими.

  • Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині. Вона розповіла, що протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.
  • 19 червня в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на таврійському напрямку просунулися до 7 км.
  • 21 червня Генштаб повідомив, що на Лиманському напрямку росіяни проводили наступальні дії в напрямку Кремінна - Ямполівка. 
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
Вбиті росіяни
Контрнаступ ЗСУ
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