Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

"Міністерство оборони Росії продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем узгодженої риторики, що свідчить про те, що МО зробило висновки зі своїх минулих помилок в управлінні інформаційним простором під час попередніх українських контрнаступів", - йдеться у повідомлені.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу виступив на Колегії міністерства оборони РФ 20 червня, починаючи його з обговорення контрнаступних операцій, які проводить Україна на заході Донецької та Запорізької областей.

Зазначається, за словами Шойгу, з 4 червня українські війська здійснили 263 наступні удари по позиціях росіян. Водночас він заперечував, що українські сили змогли досягти успіхів на фронті, ігноруючи загальнодоступні геолокаційні докази щодо просування України.

Аналітики підкреслюють, що той факт, що Шойгу публічно і відносно спокійно обговорив контрнаступ ЗСУ(навіть попри типове для Міноборони заперечення українських успіхів) є помітним наслідком неспроможності Росії підготувати єдину відповідь на українські контрнаступи в Харківській і Херсонській областях у 2022 році та паніки в російському інформаційному просторі. Це свідчить про те, що російський інформаційний простір певною мірою адаптувався і виніс уроки з минулих моментів інформаційного колапсу.