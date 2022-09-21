ЗСУ вдарили по скупченню російської техніки неподалік Каховської ГЕС

Про ситуацію на Херсонщині повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

По базуванні росіян ЗСУ вдарили у Гаврилівці. В населеному пункті Правдино постраждало місце скупчення техніки та живої сили РФ. У Садовому відтепер на один склад з БК - менше.

У районі Чорнобаївки сталось влучання в комплекс РЕБ "Мурманськ-БН".

В районі Каховської ГЕС ЗСУ влучили по скупченню техніки росіян.

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