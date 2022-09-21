ЗСУ вдарили по скупченню російської техніки неподалік Каховської ГЕС
У вівторок, 20 вересня, українські захисники провели низку вдалих ударів по базуваннях і скупченню окупантів на Херсонщині
Про ситуацію на Херсонщині повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
По базуванні росіян ЗСУ вдарили у Гаврилівці. В населеному пункті Правдино постраждало місце скупчення техніки та живої сили РФ. У Садовому відтепер на один склад з БК - менше.
У районі Чорнобаївки сталось влучання в комплекс РЕБ "Мурманськ-БН".
В районі Каховської ГЕС ЗСУ влучили по скупченню техніки росіян.
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