Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Я рекомендую позбутись настроїв, що росіяни просто тікають з Харківської області. Вчора я бачив населені пункти неподалік міста Чугуїв. Від них нічого не залишилось. Їх просто зрівняли з землею. Це дуже важко передати словами. Тому говорити, що росіяни тікають не потрібно. За кожний населений пункт Збройні сили України ведуть тяжкі бої", - розповів Семенуха.

Заступник голови Харківської ОВА наголосив на важливості дотримання інформаційної тиші.

"Ще хочу наголосити на важливості інформаційної тиші. Це дуже велика ціна. Ціна життів наших воїнів. До прикладу, були випадки, коли російські літаки летіли на населені пункти і не знали, що там вже наші війська. Наші військові тоді збили два російських Су-25. Розумієте, що інформаційна тиша тільки допомагає нашим воїнам. Тому не поспішайте розголошувати інформацію. Майте терпіння та чекайте на офіційну інформацію від Генштабу", - додав він.

8 вересня стало відомо, що Збройні сили України деокупували понад 20 населених пунктів Харківської області

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