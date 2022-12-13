ЗСУ відбили атаки РФ в районах 16 населених пунктів та уразили райони зосередження окупантів
Українські воїни відбили ворожі атаки в населених пунктах Донеччини та Луганщини, а також ударили по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника
Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 13 грудня.
Так, за минулу добу, 12 грудня, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.
Своєю чергою авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління та 6 районів зосередження особового складу російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів.
- Як повідомлялось раніше, з районів Новомиколаївки та Михайлівки Херсонської області Росія відводить свої війська. Проте противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.
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