РФ відводить окупантів з районів двох населених пунктів та проводить ротацію на Херсонському напрямку, – Генштаб
З районів Новомиколаївки та Михайлівки Херсонської області Росія відводить свої війська
Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 13 грудня.
Так, на Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти заселяються у залишені та примусово звільнені місцевими мешканцями помешкання.
"Крім того, 10-11 грудня, помічено відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області", - наголошують у Генштабі.
- За добу 10 грудня військові РФ 45 разів обстріляли територію Херсонщини, в обласному центрі окупанти поцілили в пологове відділення та інфраструктурний об'єкт.
- 12 грудня голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що мінометним вогнем окупанти знищують Херсон.
- Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, в етері Еспресо зазначив, що ворог вбачає у річці Дніпро велику природну перешкоду, яка дуже складна для форсування, тому кидає зусилля на будівництво захисних споруд. Але через будівництво ворогом ліній оборони на лівобережжі Херсонщини у Криму виник дефіцит бетону.
- Упродовж дня 12 грудня росіяни кілька разів атакували Херсон, влучили по житлових мікрорайонах і медичних закладах. Є загиблі та поранені.
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