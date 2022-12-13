Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 13 грудня.

Так, на Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти заселяються у залишені та примусово звільнені місцевими мешканцями помешкання.

"Крім того, 10-11 грудня, помічено відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області", - наголошують у Генштабі.

За добу 10 грудня військові РФ 45 разів обстріляли територію Херсонщини, в обласному центрі окупанти поцілили в пологове відділення та інфраструктурний об'єкт.

12 грудня голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що мінометним вогнем окупанти знищують Херсон.

Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, в етері Еспресо зазначив, що ворог вбачає у річці Дніпро велику природну перешкоду, яка дуже складна для форсування, тому кидає зусилля на будівництво захисних споруд. Але через будівництво ворогом ліній оборони на лівобережжі Херсонщини у Криму виник дефіцит бетону.

Упродовж дня 12 грудня росіяни кілька разів атакували Херсон, влучили по житлових мікрорайонах і медичних закладах. Є загиблі та поранені.

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