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Головна війна з Росією Окупанти обстріляли житловий район Херсона: є загибла та поранені

Окупанти обстріляли житловий район Херсона: є загибла та поранені

12 грудня, 2022 понедiлок
13:57
війна з Росією Обстріл Херсона

Російські окупанти атакували Херсон з РСЗВ та артилерії, в результаті обстрілу загинула жінка

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 12 грудня 2022 року військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали чергові артилерійські удари по місту Херсону та приміських населених пунктах.

"Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня. Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.

  • Голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що ворог руйнує об’єкти інфраструктури, багатоповерхові будинки та приватний сектор Херсона.
  • Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники знищують червонокнижних лебедів, які перебувають на сезонній міграції на Арабатській стрілці.

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