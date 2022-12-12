Про це інформує в Медіацентрі депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Окупована лівобережна частина Херсонщини потерпає від дій окупантів. Арабатська Стрілка і всі санаторії на зараз - це військова база, куди приходять і ті, що йдуть з ротації, і ті, які прибувають як мобілізовані", - розповів Хлань.

Депутат заявив, що 11 грудня під час "чергового навчання" рашисти почали гатити по узбережжю, де перебувають червонокнижні птахи.

"Арабатська Стрілка завжди була екологічною зоною. Там птахи, які мігрували сезонно, тобто, на зараз там здебільшого знаходяться білі лебеді. Окупанти заради розваги їх розстрілюють", - додав Хлань.

Крім того, за 11 грудня армія РФ 57 разів обстріляла обласний центр і правобережжя з систем залпового вогню.

"За минулу добу окупанти 57 разів обстріляли місто Херсон і правобережну частину Херсонщини. Сьогодні зранку знову лунають вибухи у Херсоні. Окупанти хаотично б’ють по всьому місту. Завдані удари по лікарнях: по дитячому відділенню, по пологовому відділенню, по Бериславській районній лікарні - є дуже серйозні ушкодження цих об’єктів. Тривають роботи по усуненню цих ушкоджень та переселенню людей", - каже Хлань.

Повідомляється, що одна людина постраждала.

Також завдані удари по енергетичній інфраструктурі, житлових масивах і багатоповерхівках.

Нагадаємо, про обстріл пологового відділення в Херсоні 10 грудня раніше повідомляв заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, він опублікував фотографії з наслідками атаки на медичну інфраструктуру.

За ніч 10 грудня підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 із 15 "шахедів", що атакували Херсонщину, Миколаївщину та Одещину.

За добу 10 грудня військові РФ 45 разів обстріляли територію Херсонщини, в обласному центрі окупанти поцілили в пологове відділення та інфраструктурний об'єкт.

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