Мінометним вогнем окупанти знищують Херсон, - голова міської ВА

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Після ворожих ударів, основну частину комунальної техніки Херсона було втрачено. По всьому місту чутно страшні вибухи. Їх було десятки за цю ніч. Продовжуються мінометні та артилерійські обстріли. Горить не лише техніка, горять приватні будинки. Руйнуються об’єкти інфраструктури та багатоповерхові будинки", - зазначила Лугова.

Голова Херсонської міської військової адміністрації також додала, що у місті вже не залишилось безпечної ділянки.

"Нещодавно було зруйновано пологове відділення. Ситуація у місті складна, люді виїжджають з міста. Не вистачає робочих рук, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів. Але продовжують відкриватися магазини, працює відділення Укрпошти. Люди згуртувалися. Вже не залишилось безпечної ділянки у Херсоні, небезпека триває скрізь", - наголосила Лугова.

За добу 10 грудня військові РФ 45 разів обстріляли територію Херсонщини, в обласному центрі окупанти поцілили в пологове відділення та інфраструктурний об'єкт

За 11 грудня війська РФ завдали 2 ракетних та 11 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення та цивільній інфраструктурі, а також здійснили понад 60 обстрілів з РСЗВ

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