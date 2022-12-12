Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 грудня.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

Проте противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, 11 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення, а також здійснив більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон та позиціях українських військ.

У Генштабі наголошують, що зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних БПЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна, Кам’янка Харківської області та Іванівське на Донеччині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли по районах шістнадцяти населених пунктів. Серед них - Кислівка, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Піщане, Макіївка і Площанка на Луганщині та Червонопопівка, Терни, Ямполівка і Торське Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах двадцяти чотирьох населених пунктів. Це, зокрема, Верхньокам’янське, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Дружба, Залізне, Нью-Йорк, Авдіївка, Опитне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Окупанти завдали ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації в районах Спірного та Білогорівки.

На Новопавлівському напрямку вогнева активність ворога фіксувалась біля Новоукраїнки, Пречистівки та Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв населені пункти Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Чарівне і Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстріляно Червоний Маяк, Львове, Інженерне, Чорнобаївка та місто Херсон.

Раніше повідомлялось, що ворожі війська на тимчасово окупованій території Луганщини, зокрема у Троїцькому, розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції біля житлових будинків. А авіація України 14 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

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