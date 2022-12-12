Українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження ворожих військ і техніки
Протягом 11 грудня авіація України 14 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, подібні 18 районів уразили й ракетні та артилерійські війська
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 грудня
Зазначається, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу противника.
Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 9 пунктів управління, 17 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.
- Раніше повідомлялось, що ворожі війська на тимчасово окупованій території Луганщини, зокрема у Троїцькому, розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції біля житлових будинків.
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