Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 грудня

Зазначається, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 9 пунктів управління, 17 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

Раніше повідомлялось, що ворожі війська на тимчасово окупованій території Луганщини, зокрема у Троїцькому, розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції біля житлових будинків.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb