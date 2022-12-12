Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 грудня.

Зазначається, що у порушення норм Міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита.

Так, в селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення.

Ранком 11 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що на території тимчасово окупованої Луганської області росіяни посилено проводять примусову мобілізацію, а також перевіряють освітян на наявність українських книжок.

А в Луганській ОВА розповіли, що окупанти в області публічно б'ють чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації - їх силоміць доставляють до військкоматів.

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