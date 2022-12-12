Окупанти облаштовують вогневі позиції поблизу будинків цивільних у Троїцькому, - Генштаб
Ворожі війська на тимчасово окупованій території Луганщини, зокрема у Троїцькому, розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції біля житлових будинків
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 грудня.
Зазначається, що у порушення норм Міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита.
Так, в селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення.
- Ранком 11 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що на території тимчасово окупованої Луганської області росіяни посилено проводять примусову мобілізацію, а також перевіряють освітян на наявність українських книжок.
- А в Луганській ОВА розповіли, що окупанти в області публічно б'ють чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації - їх силоміць доставляють до військкоматів.
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