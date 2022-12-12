Про це він розповів в етері Еспресо.



"Основна мета ворога сьогодні – закріпитися на лівому березі річки Дніпро. Вже завершується будівництво противником трьох ліній оборони, через що і виник дефіцит будівельного бетону, а також припинено комерційне будівництво у Криму. Відомі, так звані, пірамідки Суровікіна і кожна така споруда має вагу в 1 тонну 200 кг, крім того, величезна кількість бетону йде на спорудження лінії оборони на лівобережжі Херсонської області. На цьому напрямку немає посилення ворожого угруповування, бо розуміють, що перебувають у зоні ураження української артилерії. А всі угруповання, які там були, вже переміщені на територію тимчасово окупованого Криму", - прокоментував офіцер ЗСУ.



Тарас Березовець зауважив, що основний упор ворог зараз робить на нарощення своєї присутності та збільшення чисельності на Донбасі, зокрема у напрямку Кремінної, Попасної, Соледара та Бахмута, а також на розгортання нових підрозділів РФ на території Білорусі.



"Тобто на Південному напрямку противник розуміє, що річка Дніпро являє собою велику природну перешкоду, дуже складну для форсування, тому основні зусилля ворог кидає виключно на будівництво захисних споруд", - пояснив Березовець.

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