Про це інформує в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Уперше до Маріуполя прибув вантаж "зубів дракона" – бетонних укріплень з Криму. За інформацією, отриманою з наших джерел, у військовому містечку неподалік Севастополя розпочато виробництво бетонних укріплень, які масово везуть на тимчасово окуповану територію цивільними вантажівками", – написав Андрющенко.

Повідомляється, що 6 грудня в Маріупольський порт прибув вантаж з укріпленнями, як відправили для оборони території у трикутнику Маріуполь-Мангуш-Нікольське.

"У Лівобережному районі Маріуполя в районі "Ранкового" вчора вперше з початку вересня було встановлено мобільний блок-пост, на якому проводилася перевірка ринку автомобілів та пішоходів – чоловіків незалежно від віку, які пересувались вулицею без жінок та дітей", – наголосив радник мера.

У селах Агробаза та Бердянське поблизу Маріуполя розселяють рашистів, на вулицях з'явилися військові патрулі.

Крім того, у село Урзуф прибуло підкріплення рядових окупантів, командування середньої ланки та військова техніка: "Через це у с. Урзуф та Бабах-Тарама другий день поспіль глушиться мобільний зв'язок".

"Загалом спостерігаємо стрімке посилення заходів безпеки по Маріуполю та Маріупольському району та чергове збільшення окупаційного корпусу. Маріуполь остаточно перетворено на тилову військово-логістичну базу окупантів", – написав Андрющенко.

Раніше Андрющенко розповів, що в окупованому Маріуполі росіяни ріжуть завод "Азовсталь" на брухт і, щоб перетоплювати його на металопродукцію хочуть запустити підприємство "АзовЕлектроСталь".

30 листопада радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріупольському районі немає їжі та грошей, аби її купити, тож люди вимушені жити на "гуманітарку" якої не вистачає на всіх.

6 грудня радник мера написав, що окупанти планують знести 950 будинків у захопленому Маріуполі.

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