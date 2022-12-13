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Ворог зосередився на наступі по 4 напрямках: яких саме

13 грудня, 2022 вiвторок
08:22
війна з Росією окупанти рф

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках

Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 13 грудня.

На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти України, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях мирного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 7 ракетних ударів, 5 з яких - по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по місту Херсон. Є втрати серед мирних жителів.

Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

За минулу добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів: Середина-Буда та Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна, Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів: Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже дванадцяти населених пунктів, зокрема: Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів майже двадцяти населених пунктів, в тому числі: Залізне, Нью-Йорк, Красногорівка, Бердичі, Веселе, Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з артилерії різних типів райони населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії населених пунктів Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське та Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що межують з лінією зіткнення, найбільше постраждали Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон.

  • Як повідомлялось раніше, з районів Новомиколаївки та Михайлівки Херсонської області Росія відводить свої війська.

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