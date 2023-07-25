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ЗСУ відбили атаки росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках, за добу відбулося понад 35 боєзіткнень

25 липня, 2023 вiвторок
07:17
Війна з Росією ЗСУ

Окрім обстрілів, ворог безуспішно наступав в районі Рівнополя, а на Запорізькому та Херсонському напрямках зосереджувався на недопущенні просування ЗСУ. Натомість українські воїни успішно відбили атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямках, на Мар’їнському - продовжують стримувати наступ 

Про це у ранковому зведенні 25 липня звітує Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень між Силами оборони України та армією РФ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Гур’їв Козачок і Піщане Харківської області. 

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили території північно-східніше Леонівки Чернігівської області; Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Білопілля, східніше Угроїдів, південно-східніше Попівки Сумської області та Стрілеча, Огірцеве, Бочкове, Нестерне і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку авіаудари зафіксовано біля Тернів, Вільшаної та Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку вороже військо завдало авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана, Ямполя, Сіверська, Спірного та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки росіян в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. 

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Північне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, захисники України успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. 

Противник завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Авдіївки та Невельського. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки. 

Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Максимільянівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. 

Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Завдала авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Лобкового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Степове, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Бургунка, Львове, Тягинка, Микільське, Дніпровське, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росія завдала 1 ракетного та 72 авіаційних удари по Україні за добу

Ворог продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору.

Протягом 24 липня російська армія завдала 1 ракетного та 72 авіаційних удари, здійснила понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

ЗСУ уразили 4 пункти управління окупантів, 3 засоби ППО й 9 артзасобів на вогневих позиціях 

Авіація сил оборони за минулу добу завдала удару по пункту управління ворога, 8 ударів по районах зосередження особового складу та 6 - по зенітно-ракетних комплексах противника. 

Захисникам України вдалося знищити 3 ударних БПЛА противника типу "Шахед-136".

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

  • Раніше повідомлялось, що росіяни переобладнали у військовий шпиталь дитсадок у Раденську на Херсонщині.
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