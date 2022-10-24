Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Окрім того, від початку доби 24 жовтня станом на 18:00 захисники України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар'їнка та Первомайське.

Як додали в Генштабі, авіація Сил оборони протягом цієї завдала 17 ударів по противнику. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів росіян. Українські ракетні війська й артилерія за добу уразили чотири пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння й військової техніки, 6 складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об’єкти противника.