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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією ЗСУ відбили атаки й витіснили ворога з низки населених пунктів на Луганщині й Донеччині, – Генштаб

ЗСУ відбили атаки й витіснили ворога з низки населених пунктів на Луганщині й Донеччині, – Генштаб

24 жовтня, 2022 понедiлок
20:51
війна з Росією ЗСУ

Українські Сили оборони витіснили окупантів із населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Окрім того, від початку доби 24 жовтня станом на 18:00 захисники України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар'їнка та Первомайське.

Як додали в Генштабі, авіація Сил оборони протягом цієї завдала 17 ударів по противнику. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів росіян. Українські ракетні війська й артилерія за добу уразили чотири пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння й військової техніки, 6 складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об’єкти противника.

  • Удень 24 жовтня підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ за пів години збили два російські ударні вертольоти над Херсонською областю
  • Від початку доби окупанти завдали по цивільних об'єктах 3 ракетні та 7 авіаційних ударів і тричі били з РСЗВ.
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