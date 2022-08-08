"Окупанти завдали авіаударів біля Гусарівки, Верхнього Салтова та Байрака, а також залучили безпілотники для розвідки неподалік Цупівки та Руських Тишків", - пише Генштаб. На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії Велику Комишуваху, Дмитрівку, Вірнопілля, Рідне, Дібрівне, Грушуваху, Богородичне, Норцівку, Краснопілля та Микільське. Завдав авіаційного удару біля Залимана. Генштаб повідомив, що окупанти без успіху пробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються завдати максимальних втрат нашим підрозділам та не допустити перекидання наших сил на інші напрямки.

На Краматорському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Стародубівки. Завдав авіаударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку українські військові зупинили ворожі штурми біля Бахмута, Зайцевого, Вершини й Кодеми. Ворог здійснював обстріли наших військ поблизу Яковлівки, Краснополівки, Покровського і Вершини. На Авдіївському напрямку артилерійські та танкові обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Опитного, Новобахмутівки, Карлівки, Кераміка і Курахового. Ворожа авіація діяла неподалік Нью-Йорка, Красногорівки та Мар’їнки.

За інформацією Генштабу, спроба наступу окупантів у напрямках Авдіївки та Пісків під вогнем українських воїнів захлинулася. Ворог відійшов. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська залучили танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів обʼєктів цивільної інфраструктури в районах Новомихайлівки, Вугледару, Шевченкового, Гуляйпільського, Темирівки, Времівки, Гуляйполя, Малинівки та Новопілля.

"Ворог намагався прорвати оборону наших військ у напрямках Мар’їнки та Шевченкового, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку районів Запоріжжя та Павлограду. Завдав авіаційних ударів поблизу Пречистівки, Володимирівки та Полтавки", - пише Генштаб.