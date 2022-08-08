ЗСУ відбили наступ окупантів у напрямках Авдіївки та Пісків і зупинили ворожі штурми біля Бахмута, Зайцевого, Вершини й Кодеми, - Генштаб
Українські захисники відбили спроби штурму армії Росії на напрямках Авдіївки та Пісків і зупинили ворожі штурми біля Бахмута, Зайцевого, Вершини й Кодеми, окупанти без успіху пробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного
Про це йдеться у звіті Генштабу Збройних сил України.
На Харківському напрямку ворог застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію, щоб стримати ЗСУ від просування вглиб тимчасово захопленої противником території. Російська армія обстріляла Уди, Світличне, Золочів, Слатине, Нове, Борщову, Руські Тишки, Циркуни, Перемогу, Слобожанське, Червоне, Гусарівкау та Асіївку.
"Окупанти завдали авіаударів біля Гусарівки, Верхнього Салтова та Байрака, а також залучили безпілотники для розвідки неподалік Цупівки та Руських Тишків", - пише Генштаб.
На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії Велику Комишуваху, Дмитрівку, Вірнопілля, Рідне, Дібрівне, Грушуваху, Богородичне, Норцівку, Краснопілля та Микільське. Завдав авіаційного удару біля Залимана.
Генштаб повідомив, що окупанти без успіху пробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного.
На Донецькому напрямку росіяни намагаються завдати максимальних втрат нашим підрозділам та не допустити перекидання наших сил на інші напрямки.
На Бахмутському напрямку українські військові зупинили ворожі штурми біля Бахмута, Зайцевого, Вершини й Кодеми. Ворог здійснював обстріли наших військ поблизу Яковлівки, Краснополівки, Покровського і Вершини.
На Авдіївському напрямку артилерійські та танкові обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Опитного, Новобахмутівки, Карлівки, Кераміка і Курахового. Ворожа авіація діяла неподалік Нью-Йорка, Красногорівки та Мар’їнки.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська залучили танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів обʼєктів цивільної інфраструктури в районах Новомихайлівки, Вугледару, Шевченкового, Гуляйпільського, Темирівки, Времівки, Гуляйполя, Малинівки та Новопілля.
"Ворог намагався прорвати оборону наших військ у напрямках Мар’їнки та Шевченкового, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку районів Запоріжжя та Павлограду. Завдав авіаційних ударів поблизу Пречистівки, Володимирівки та Полтавки", - пише Генштаб.
На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали з танків та артилерії різних типів Миколаїв, Таврійське, Лимани, Олександрівку, Котляреве, Новомиколаївку, Новогреднєве, Киселівку, Кобзарці, Квітневе, Зелений Гай, Андріївку, Іванівку, Новоолександрівку, Тополине та Потьомкине.
"Завдав авіаційних ударів неподалік Лозового, Ольгиного, Андріївки та Таврійського. Значну увагу зосереджує на повітряній розвідці безпілотними літальними апаратами", - йдеться у повідомленні.
На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Грем’яча і Сеньківки Чернігівської області та Суходолу, Манухівки, Нової Вирки та Павлівки Сумської області.
За повідомленням Генштабу, росіяни проводили повітряну розвідку прикордонних районів за допомогою безпілотників.
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