ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини
Поблизу адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів
Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook оперативне командування "Південь".
"Тим часом діями наших мобільних протитанкових груп забезпечено контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини", - розповіли в ОК "Південь".
Загальні ворожі втрати на Півдні за добу склали 47 осіб та 15 одиниць техніки. Росіяни втратили 2 безпілотники-розвідники, радіолокаційну станцію та дизель-генератор, 2 зенітно-ракетних комплекси та 8 одиниць автомобільної техніки.
Також знищено 7 складів і колона противника з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами.
- 4 травня стало відомо, що на Запоріжжі російські окупанти розпочали масовий пошив та переодягання у форму українців, у ЗСУ наголосили, що слід очікувати на провокації і компрометування наших військових.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.73Продаж 33.71
- Актуальне
- Важливе