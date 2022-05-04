ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини

Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook оперативне командування "Південь".



"Тим часом діями наших мобільних протитанкових груп забезпечено контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини", - розповіли в ОК "Південь".



Загальні ворожі втрати на Півдні за добу склали 47 осіб та 15 одиниць техніки. Росіяни втратили 2 безпілотники-розвідники, радіолокаційну станцію та дизель-генератор, 2 зенітно-ракетних комплекси та 8 одиниць автомобільної техніки.



Також знищено 7 складів і колона противника з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами.





4 травня стало відомо, що на Запоріжжі російські окупанти розпочали масовий пошив та переодягання у форму українців, у ЗСУ наголосили, що слід очікувати на провокації і компрометування наших військових.

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