ЗСУ відпрацьовують нові види озброєння, не виключене їхнє застосування у Криму, - Данілов
Українські військові вже відпрацьовують нові види озброєння, які виготовляє український оборонно-промисловий комплекс. Не виключено, що їх можуть застосувати в Криму
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в етері телемарафону.
Він нагадав, що 13 квітня президент України Володимир Зеленський розповів про зразки нового озброєння. Його виготовляє український оборонно-промисловий комплекс.
"Тому якщо є відпрацювання того чи іншого озброєння, то це відбувається на нашій території. Можливо, у Криму і відбувалось відпрацювання нових видів цього озброєння. Не виключаю", - наголосив Данілов.
Він додав, що окупанти, які нині риють окопи на узбережжі чорного моря, "може щось там вангують собі і про щось здогадуються". Проте, за його словами, де і коли буде українська армія, знає тільки обмежене коло людей.
Данілов зазначив, що скільки б кілометрів окопів росіяни там не вирили, їм це не допоможе.
"Вони всі звідти підуть. Це лише питання часу", - наголосив секретар РНБО.
- 13 квітня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для безпеки та свободи судноплавства необхідно деокупувати Крим.
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