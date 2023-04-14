ЗСУ відпрацьовують нові види озброєння, не виключене їхнє застосування у Криму, - Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в етері телемарафону.

Він нагадав, що 13 квітня президент України Володимир Зеленський розповів про зразки нового озброєння. Його виготовляє український оборонно-промисловий комплекс.

"Тому якщо є відпрацювання того чи іншого озброєння, то це відбувається на нашій території. Можливо, у Криму і відбувалось відпрацювання нових видів цього озброєння. Не виключаю", - наголосив Данілов.

Він додав, що окупанти, які нині риють окопи на узбережжі чорного моря, "може щось там вангують собі і про щось здогадуються". Проте, за його словами, де і коли буде українська армія, знає тільки обмежене коло людей.

Данілов зазначив, що скільки б кілометрів окопів росіяни там не вирили, їм це не допоможе.

"Вони всі звідти підуть. Це лише питання часу", - наголосив секретар РНБО.