ЗСУ відтискають росіян від Харкова, - Зеленський
Збройні сили України поступово звільняють Харківську область
Про це він заявив у своєму відеозверненні.
"ЗСУ забезпечили всім нам хороші новини з Харківської області. Поступово відтискають окупантів від Харкова. Я вдячний усім нашим захисникам та захисниця, які тримають оборону та проявляють дійсну надлюдську силу, щоб вигнати армію загарбників", -. сказав президент.
Зеленський закликав українців бути стриманими і не поширювати надмірних емоцій.
"Хочу закликати всіх наших людей і особливо тих, що в тилу не поширювати надмірних емоцій, не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево і навіть щоденно очікуються певні перемоги", - зазначив він.
Президент наголосив, що ЗСУ роблять усе для звільнення нашої землі і наших людей, для звільнення усіх наших міст - Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь і всіх інших.
- Станом на 10 травня Збройні сили України звільнили 4 населених пункти на Харківщині: Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак
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