Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, підрозділи окупантів 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу вивели із Харківщини через значні втрати. Їх передислокували у район російського міста Бєлгород на відновлення. Поряд із тим значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась, написала рапорти на звільнення.

"На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу у наступ, для чого поповнював запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, проводив інженерне обладнання передових позицій та посилив повітряну розвідку", – говорять у Генштабі.

Ворог здійснює штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганскої області, проте без успіху. Також безуспішно намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка, здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області.

У 128 бригаді розповіли, як нищать ворога. Розбивали гарматами російські колони, які намагалися їх обійти.

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