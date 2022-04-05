ЗСУ вже на підступах до Херсона. В радіусі 20 км ведуться тяжкі бої за місто, - депутат Херсонської облради

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“Ситуація в Херсонській області досить складна. Область була окупована повністю, але на минулому тижні було визволено 11 сіл, які були в окупації. Наші ЗСУ просуваються до Херсона з боку Миколаєва і вже знаходяться на підступах до міста. Тяжкі бої за Херсон ведуться в радіусі 20 км навколо міста. Сподіваюсь, що незабаром ми зможемо звільнити наший Херсон.”, - розповів Хлань



Хлань додав, що великою проблемою стало те, що росіяни отримали списки ветеранів АТО, активістів та журналістів в Херсонські області



“Росіяни намагаються зламати місцеве самоврядування в Херсонській області. Сьогодні росіяни відпустили голову Бехтерської громади. Він розповів, що його били, але так і не змогли зламати його. Те ж саме можна сказати і про більшість херсонців. Росіяни мають списки активістів і ходять з обшуками. Тому нам якнайшвидше потрібно звільнити місто від російських окупантів”, - додав Хлань



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