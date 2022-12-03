ЗСУ за добу знищили 510 російських окупантів, 1 гелікоптер та 8 БПЛА, - Генштаб
За час повномасштабної війни проти України російські окупанти втратили 90 600 осіб загиблими, 2917 танків, 280 літаків та 263 гелікоптери
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 3 грудня орієнтовно склали:
особового складу - близько 90600 (+510 ща добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 2917 (+1) одиниця
бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3)
артилерійських систем – 1906 (+1)
РСЗВ – 395 (+0)
засоби ППО ‒ 210 (+0)
літаків – 280 (+0)
гелікоптерів - 263 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8)
крилаті ракети ‒ 531 (+0)
кораблі /катери ‒ 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8)
спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
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