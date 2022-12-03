Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 3 грудня орієнтовно склали:

особового складу - близько 90600 (+510 ща добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 2917 (+1) одиниця

бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3)

артилерійських систем – 1906 (+1)

РСЗВ – 395 (+0)

засоби ППО ‒ 210 (+0)

літаків – 280 (+0)

гелікоптерів - 263 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8)

крилаті ракети ‒ 531 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8)

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

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