ЗСУ за добу знищили 550 російських військових та 5 танків, - Генштаб
З початку повномасштабної війни проти України втрати РФ сягнули 102 600 осіб загиблими
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 26 грудня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 102600 (+550 за добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 3016 (+5) одиниць
бойових броньованих машин ‒ 6017 (+7) од
артилерійських систем – 1996 (+5)
РСЗВ – 418 (+0)
засоби ППО ‒ 212 (+0)
літаків – 283 (+0)
гелікоптерів – 267 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1)
крилаті ракети ‒ 653 (+0)
кораблі /катери ‒ 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) од,
спеціальна техніка ‒ 178 (+0)
Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
- 26 грудня Генштаб повідомив, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.71
Купівля 39.71Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 41.24Продаж 42.3
- Актуальне
- Важливе