Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 26 грудня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 102600 (+550 за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 3016 (+5) одиниць

бойових броньованих машин ‒ 6017 (+7) од

артилерійських систем – 1996 (+5)

РСЗВ – 418 (+0)

засоби ППО ‒ 212 (+0)

літаків – 283 (+0)

гелікоптерів – 267 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1)

крилаті ракети ‒ 653 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 178 (+0)

Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

26 грудня Генштаб повідомив, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів.

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